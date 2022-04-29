Лавров: Россия «не играет» с ядерной войной Лавров: Россия «не играет» с ядерной войной, тему поднял Зеленский

Сергей Лавров / Фото MFA Russia/Global Look Press

Россия «не играет» с темой ядерной войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. Он напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о намерении задуматься над обладанием ядерным оружием.

Не мы «играем» с ядерной войной. В январе этого года Владимир Зеленский опять мобилизовывал западную поддержку против России. <...> Он сказал, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от статуса ядерной державы, и они могут вновь задуматься над обладанием ядерным оружием, — сказал Лавров.

По мнению главы российской дипломатии, Западу следует «дисциплинировать» своих украинских и польских коллег, которые делают заявления на ядерную тематику.

Мы никогда не играли с такими опасными вещами. <...> Нам всем следует придерживаться заявлений о недопустимости ядерной войны, сделанных пятеркой постоянных членов СБ ООН. Чтобы убедиться, что это так, Запад должен дисциплинировать наших украинских и польских коллег, которые не видят никакой опасности, жонглируя такими опасными словами, — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров рассказал, когда завершится спецоперация на Украине. По его словам. это случится, как только будут «достигнуты цели». Так он ответил на вопрос журналистов о возможности завершения боевых действий ко Дню Победы. Министр также прокомментировал предложение генсека ООН Антониу Гутерриша привлечь Международный Комитет Красного Креста в организации гуманитарных коридоров на Украине, заявив, что в этом нет необходимости.

Лавров также рассказал, что страны Запада украли у Москвы более $300 млрд, забрав себе деньги, предназначенные для оплаты российского газа. Он отметил, что платежи покупателей российского газа перечислялись на счёта «Газпрома» и держались в западных банках.