В США призвали отстранить Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны Журналист Fox News Карлсон призвал отстранить Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны

Президент США Джо Байден / Фото Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Военная поддержка Украины послужила источником серьёзных проблем для экономики и системы обороны США, сообщил в эфире Fox News телеведущий Такер Карлсон. Он подчеркнул, что усугубляет ситуацию то, что президент Джо Байден явно не осознаёт, насколько опасно положение дел.

Как отметил Карлсон, США выделили Киеву так много оружия, что теперь его недостаток есть в самих Соединённых Штатах. Он подчеркнул, что в случае серьёзного конфликта боеприпасов будет недостаточно. Но это не остановило Байдена, который призвал конгресс дополнительно выделить Украине $33 млрд, что является намного большей суммой, чем та, которую просил экс-президент США Дональд Трамп на возведение стены на границе с Мексикой.

Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку [поправка к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности. — NEWS.ru.]? Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть, — сказал Карлсон.

Телеведущий в том числе продемонстрировал видеоролик, на котором Байден, запинаясь и усмехаясь, сообщал о планах конфисковать имущество российских бизнесменов. Как отметил Карлсон, экономическая ситуация в стране становится всё хуже: уже зарегистрирована рекордная инфляция, периодически случаются перебои с продовольствием и энергоресурсами. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты на данный момент находятся в максимальной опасности, однако руководство страны ведёт себя в случае с Байденом невменяемо.

Такое положение дел вызывает беспокойство, о котором все вокруг тем не менее боятся говорить вслух, — заключил ведущий.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросит у конгресса $33 млрд в качестве помощи для Украины. Кроме того, по данным издания, американский лидер намерен согласовать новые юридические инструменты для ужесточения санкций и выкачивания активов из российских олигархов.