Байден заявил о нежелании «наземной или ядерной» войны с РФ

Президент США Джо Байден заявил о том, что войная с Россией — «наземная или ядерная» — это последнее, чего бы ему хотелось. Однако он не исключил, что «значительный ответ» на действия России возможен. Это произойдёт в случае, если Москва решит применить химическое оружие в рамках конфликта на Украине. Слова Байдена приводит РИА Новости.

Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией, — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он предупредил, что в случае если РФ применит химическое оружие на Украине, её будет ожидать «значительный ответ» со стороны США. Что именно в этом случае намерен сделать Вашингтон, Байден не уточнил.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона о том, что Россия может использовать химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать РФ. Так Антонов отреагировал на слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который утверждал, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что украинские радикалы, контролируемые представителями специальных служб США, разрабатывали сценарии использования токсичных химикатов для провокаций и последующего обвинения в них российской стороны.

В одном из данных сценариев якобы рассматривается сюжет с диверсией на украинских химпредприятиях. Радикалы планировали заминировать цистерны с аммиаком на объектах частного акционерного общества (ЧАО) «Северодонецкое объединение „Азот“» и Публичного акционерного общества (ПАО) «Одесский припортовый завод».