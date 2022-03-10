Антонов назвал заявления США о химоружии попыткой демонизировать РФ

Утверждения Вашингтона о том, что Россия может использовать химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать РФ, заявил посол в США Анатолий Антонов. По его словам, в Госдепартаменте опять не привели ни одного доказательства намерений Москвы, сообщает РИА Новости.

Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну, — подчеркнул дипломат.

Так Антонов отреагировал на слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который утверждал, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.

Ранее Антонов назвал высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в «нарушении» химической и биологической конвенций, нервозными. По его словам, это говорит о том, что в Белом доме опасаются раскрытия правды о биолабораториях у границ РФ.