Россия обвинила украинских радикалов в подготовке провокаций с химикатами

Украинские радикалы, контролируемые представителями специальных служб США, разрабатывали сценарии использования токсичных химикатов для провокаций и последующего обвинения в них российской стороны. Об этом говорится в национальном документе Российской Федерации, распространённом в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбезе ООН. Текст опубликован на сайте МИД РФ.

Украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления различного рода провокаций. Цель таких акций — обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения и нарушении своих обязательств, в том числе и по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), — говорится в документе.

В одном из данных сценариев рассматривается сюжет с диверсией на украинских химпредприятиях. Радикалы планировали заминировать цистерны с аммиаком на объектах частного акционерного общества (ЧАО) «Северодонецкое объединение „Азот“» и публичного акционерного общества (ПАО) «Одесский припортовый завод».

В другом сценарии предполагается подрыв ёмкостей с токсичными химикатами в плотнонаселённых районах.

Достоверно установлено, что 8--9 декабря 2021 г. украинские радикалы доставили на территорию Донецкой области 200-литровые металлические бочки с иностранной маркировкой. В ходе их разгрузки четверо украинских военнослужащих получили серьёзные химические ожоги и отравления. Общую же координацию доставки и складирования опасного груза осуществляли сотрудники американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (штат Невада), — сказано в тексте документа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявление Минобороны РФ о проведении Киевом и Вашингтоном совместных исследований в области биологического оружия. Она отвергла эти данные и заявила, что такие сообщения, по её мнению, могут указывать на то, что Россия сама собирается «устроить» атаку с применением химического или биологического оружия.