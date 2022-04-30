МИД России призвал Запад придерживаться принципов ядерной безопасности

Россия призывает другие страны следовать логике о предотвращении ядерной войны. При этом она и сама чётко следует осознаёт недопустимость такого конфликта, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

Необходимо всем последовательно придерживаться той логики, которая при нашем активнейшем участии была прописана в совместных документах ядерной «пятёрки», в том числе в январском заявлении лидеров пяти государств о предотвращении ядерной войны. Речь о подтверждении постулата, согласно которому риски ядерной войны, которая никогда не должна быть развязана, необходимо свести к минимуму, в частности, через недопущение любого вооружённого конфликта между ядерными державами. Россия четко следует этим пониманиям, — заявил директор департамента.

При этом Ермаков отметил, что США, Франция и Великобритания сейчас всё больше отдаляются от данных принципов, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

Эти страны открыто выбрали стратегию ведения прокси-войны с Россией. Подобное балансирование на грани чревато самыми серьёзными последствиями, — подчеркнул дипломат.

По его мнению, Запад должен с учётом всех опасностей в ядерной сфере осознать, что эскалация, направленная против России, абсолютно недопустима.