Политолог объяснил, почему США не считают Россию врагом

https://static.news.ru/photo/fea78e94-c209-11eb-b622-96000091f725_660.jpg Джон Кирби Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с журналистами издания «Правда.ру» объяснил слова пресс-секретаря Пентагона Джона Ф. Кирби о том, что Россия не является врагом США. По мнению эксперта, это заявление, по сути, ничего не значит.

Как отметил Дробницкий, в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена никак не может «устаканиться». В Штатах продолжается внутренняя борьба. Кроме того, Байдену скоро предстоит встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. И любое резкое заявление в сторону Москвы может поставить проведение саммита под вопрос. Поэтому, считает политолог, в Штатах и стараются ничего лишнего не «брякнуть».

Это нас никоим образом не должно обманывать или как-то вводить в заблуждение. Видно же, что люди стараются. У них же только встреча Байдена с Путиным на повестке. Там ещё саммит НАТО на подходе, где будут очень серьёзные разговоры, разборки и попытки перешить принципы евро-атлантического единства, — сказал Дробницкий.

Ранее стало известно, что повестки лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, но в МИД готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По его словам, Вашингтон должен быть готов в ближайшие дни ждать от Москвы «некомфортных сигналов». При этом Рябков подчеркнул, что не имеет в виду встречу первых лиц государств.