Политолог объяснил, почему Польше не найти замену российскому углю

Польше не найти замену российскому углю, так как по требованию Евросоюза было закрыто большинство шахт, заявил польский политолог Матеуш Пискорский «ПолитЭксперту». Основные потребители угля из РФ, по его словам, — небольшие предприятия. Для электростанций же поляки добывают достаточно угля.

Поэтому отказ от угля из России точно отразится на домашних хозяйствах обычных поляков. На практике невозможно найти замену российскому углю в связи с тем, что большинство польских шахт, существовавших ещё в 1990-х, в 2000-е были закрыты в связи с требованием ЕС об экологических стандартах, — сказал Пискорский.

Уголь из Австралии, Колумбии и африканских стран будет намного дороже, чем из России, по причине доставки. По словам политолога, увеличение цен будет болезненным и жители страны прочувствуют его осенью.

Решение же отказаться от российского угля лежит на совести правительства, оно не продиктовано Евросоюзом, заметил он.

Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции заявил, что Польша собирается целиком прекратить импорт российского угля в апреле или мае. Моравецкий добавил, что Польша намерена сделать всё, чтобы к концу 2022 года уйти от импорта от российской нефти.