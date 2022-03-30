Политолог объяснил, почему Польше не найти замену российскому углю
Политолог Пискорский: Польше не найти замену углю из РФ, так как закрыто большинство шахт
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:11, 30 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Польше не найти замену российскому углю, так как по требованию Евросоюза было закрыто большинство шахт, заявил польский политолог Матеуш Пискорский «ПолитЭксперту». Основные потребители угля из РФ, по его словам, — небольшие предприятия. Для электростанций же поляки добывают достаточно угля.
Поэтому отказ от угля из России точно отразится на домашних хозяйствах обычных поляков. На практике невозможно найти замену российскому углю в связи с тем, что большинство польских шахт, существовавших ещё в 1990-х, в 2000-е были закрыты в связи с требованием ЕС об экологических стандартах, — сказал Пискорский.
Уголь из Австралии, Колумбии и африканских стран будет намного дороже, чем из России, по причине доставки. По словам политолога, увеличение цен будет болезненным и жители страны прочувствуют его осенью.
Решение же отказаться от российского угля лежит на совести правительства, оно не продиктовано Евросоюзом, заметил он.
Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции заявил, что Польша собирается целиком прекратить импорт российского угля в апреле или мае. Моравецкий добавил, что Польша намерена сделать всё, чтобы к концу 2022 года уйти от импорта от российской нефти.