Польша пообещала отказаться от российского угля в апреле-мае

Польша собирается в апреле или мае целиком прекратить импорт российского угля. Об этом в среду, 30 марта, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

На совете министров мы приняли план отказа от угля​, — сообщил политик.

Моравецкий подчеркнул, что власти Польши делают такой шаг, несмотря на то что нет согласия всего Евросоюза. Он добавил, что Польша намерена сделать всё, чтобы к концу 2022 года уйти от импорта от российской нефти.

Тем временем обозреватель чешского портала Časopis argument Илона Швигликова заявила, что возможные в теории санкции против российской нефти, которая экспортируется в ЕС, могут значительно пошатнуть экономику европейских стран. По её словам. Европа вряд ли сможет безболезненно найти замену поставкам из России. А отказ от российских энергоресурсов может стать причиной значительного повышения цен на рынке Европы.