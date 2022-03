В Чехии заявили, что отказ от нефти из РФ «поставит на колени» экономику ЕС

Возможные в теории санкции против российской нефти, которая экспортируется в ЕС, могут значительно пошатнуть экономику европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Časopis argument Илона Швигликова. Европа вряд ли сможет безболезненно найти замену поставкам из России. А отказ от российских энергоресурсов может привести к значительному повышению цен на европейском рынке.

Я бы не хотела спекулировать насчёт санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать её. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть, — предположила Швигликова.

По мнению обозревателя, вероятен такой сценарий в том случае, если будет введены ограничения против Москвы, и Евросоюз не сможет проводить поставки нефти из других государств, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов ЕС.

Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными, — отметила она.

Швигликова также подчеркнула, что только параллельное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы стать компенсацией российский нефти в страны Евросоюза в процентном соотношении.

Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее, — заключила обозреватель.

Ранее от французской компании TotalEnergies потребовали отказаться от участия в российском бизнесе. Такое условие выдвинули две английские структуры — The Church of England Pensions Board и The Church Commissioners for England, являющиеся акционерами компании.