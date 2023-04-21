Политолог объяснил медлительность с принятием Украины в НАТО Политолог Асафов объяснил медлительность НАТО с принятием Украины чувством самосохранения

Фото: president.gov.ua

Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

Руководство НАТО регулярно заявляет о готовности принять Украину в Альянс, но не осмелится сделать такой шаг ввиду чувства самосохранения, заявил в разговоре с Lenta.ru политический аналитик Александр Асафов. По его словам, в Североатлантическом блоке не могут не учитывать внешнеполитическую концепцию России.

Безусловно, НАТО не станет принимать Украину хотя бы из чувства самосохранения, учитывая внешнеполитическую концепцию России, заявления нашего президента, — высказал уверенность эксперт.

Россия неоднократно заявляла о недопустимости участия стран НАТО в украинском конфликте и о готовности принять в ином случае самые жесткие ответные меры, продолжил политолог, уточнив, что в Альянсе не сомневаются в реальности этих предупреждений и вынуждены с ними считаться.

Альянсу в любом случае нужно поддерживать Украину в антироссийских действиях. Но еще экс-президент США Дональд Трамп придумал такой вариант, как большие обещания с высоких площадок вместо реальной финансовой или другой помощи. В НАТО повторяют эту песню, показывая Украине свою поддержку, но только на словах, — убежден Асафов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники организации согласны на вступление в нее Украины. По его словам, сейчас страны Альянса уделяют главное внимание «обеспечению победы Украины над Россией».