Политолог обрисовал перспективы помощи США Украине на постоянной основе Политолог Дудаков: Конгресс США может выступить против «израильской модели» помощи Украине

Фото: US Army

Предоставление гарантий безопасности для Украины по «израильской модели» может вызвать неприятие в американском конгрессе, заявил в беседе с Lenta.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, если США оказывают Израилю помощь на постоянной основе, то с Украиной этот сценарий может не получиться.

Отличие «израильской модели» от того, что есть сейчас, это институционализация. Сейчас Украина получает военную помощь, потому что раз в полгода ее согласует конгресс. Но, если вдруг политическая ситуация внутри США изменится, возникнут проблемы и поддержка может прекратиться, — считает Дудаков.

Как пояснил эксперт, помощь США Израилю уже стала традицией: ежегодно из американского бюджета на эти цели выделяется $3 млрд, происходит обмен разведданными. По словам политолога, если «израильская модель» будет применена для Украины, это выведет из помощи политический фактор. Так, если в 2024 году президентом США снова станет Дональд Трамп, он не сможет повлиять на выделение помощи Киеву.

Впрочем, я не уверен, что такой вариант гарантий безопасности сейчас реализуем. Конгресс может и не захотеть его согласовывать, — допустил американист.

Ранее российское посольство в США заявило, что Белый дом, по сути, признался в совершении Вашингтоном военных преступлений на Украине. Таким образом в диппредставительстве прокомментировали заявление координатора по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джона Кирби о поставках Киеву кассетных бомб.