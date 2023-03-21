Визит Кисиды в Киев назвали пародией на встречу в Москве Политолог Дудчак назвал визит Кисиды в Киев пародией на встречу в Москве

Фото: Yoshikazu Tsuno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Японии Фумио Кисидой стала пародией на встречу президента России Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином, считает политолог Александр Дудчак. В разговоре со «Словом и Делом» он пояснил, что встреча в Москве показала полное взаимоуважение сторон, в то время как в Киеве лидеры двух государств собрались в интересах США.

Смотрите, встречаются два лидера супердержав Си Цзиньпин и Владимир Путин. И решают свои дела при взаимном уважении и в интересах всех сторон, то есть в интересах Китая и России. <...> С другой стороны, встречаются представитель восточной страны <...> с человеком, у которого в трудовой книжке написано, что он — президент Украины. И обсуждают, как им выполнить заказ в интересах третьей стороны — Вашингтона. <...> Это пародия на встречу в Москве, — отметил политолог.

По словам эксперта, Кисида был последним из G7, кто до этого момента еще не успел посетить Киев. Дудчак уточнил, что дальнейший сценарий пока неизвестен, но вполне вероятно, что представители «семерки» решат совершить повторные визиты на Украину.

Политолог добавил, что сообщения западных СМИ о «дипломатической игре с союзником Москвы № 1» Китаем, которую ведет Зеленский, не соответствуют действительности. Дудчак пояснил, что Киев уже давно показал Пекину свое истинное лицо, нарушая свои обязательства по прямому указу Вашингтона.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта посетил Украину, где встретился с Зеленским. Это первый визит Кисиды на Украину с начала специальной военной операции.