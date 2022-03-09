Политолог назвал возможные сроки нового раунда переговоров РФ и Украины

Очередной раунд переговоров делегаций РФ и Украины может состояться после встречи главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Турции, полагает политолог Юрий Воскресенский, которого цитирует портал Sputnik Беларусь. На чём именно основаны его предположения, эксперт не уточнил.

Очередной раунд [переговоров] может вновь пройти на территории Беларуси после встречи министров иностранных дел России и Украины, во исполнение обсуждённых договорённостей, — рассказал Воскресенский.

Ранее министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба дали согласие на проведение переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта. О намерении глав внешнеполитических ведомств сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также примет участие во встрече.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова к переговорам с Украиной в Турции. По её словам, понимание того, поддерживает ли соседняя страна стремление найти консенсус по сложившейся ситуации, появится после запланированной встречи глав внешнеполитических ведомств двух государств. Позднее она уточнила, что встреча в Турции согласована и противоположной стороной.

По словам главы МИД Турции, страна эвакуировала с Украины 12 тысяч соотечественников и будет «добросовестно стремиться к прочному миру», поскольку является одним из государств, способных вести открытый диалог с обеими странами.