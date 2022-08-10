Политолог назвал условия начала Третьей мировой войны Политолог Калачев: Третья мировая война может начаться в случае создания крупных коалиций

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Спровоцировать начало Третьей мировой войны может появление крупных военных коалиций, а также использование ядерного оружия, заявил политолог Константин Калачев в разговоре с Lenta.ru. Он напомнил, что во времена Второй мировой войны в военных действиях были задействованы практически все европейские государства.

Прежде всего, мировая война подразумевает создание больших коалиций. Если мы вспомним Вторую мировую, то увидим, что в кампанию включались государства на разных континентах, воевала вся Европа. Но в данном случае, как мне кажется, ключевую роль сыграет даже не число участников конфликта, а использование ядерного оружия, — рассказал Калачев.

По его мнению, многое зависит от определения «Третьей мировой войны», так как некоторые могут ошибочно полагать, что она уже началась, имея в виду конфликт России и Украины или Китая и США. Он добавил, что спецоперация может перерасти в столь масштабный военный конфликт, если к одной из сторон официально примкнут новые страны-участники.

Российско-украинский конфликт, в свою очередь, можете перерасти в Третью мировую только в случае, если по одну или другую сторону открыто, а не в виде поставок вооружений, появились бы новые участники. Но этого явно не предвидится, так что и разговоры о Третьей мировой, скорее всего, не более чем страшилка, — резюмировал Калачев.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятность начала Третьей мировой войны возможной. Он также предупредил, что вслед за конфликтом на Украине может последовать конфликт вокруг Тайваня. Свое заявление политик сделал в ходе выступления на конференции консервативных сил, которая проходит в Техасе.