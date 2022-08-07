Трамп вновь предупредил об угрозе Третьей мировой войны Тармп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за некомпетентного руководства

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятность начала Третьей мировой войны возможной. Он также предупредил, что вслед за конфликтом на Украине может последовать конфликт вокруг Тайваня. Свое заявление политик сделал в ходе выступления на конференции консервативных сил, которая проходит в Техасе. Его слова приводит РИА Новости.

Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел, — сказал Трамп.

Он также заявил, что в случае его президентства в США конфликт на Украине не случился бы.

А Китай с Тайванем станут следующими. Тоже бы такого никогда бы не было, — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Народно-освободительная армия Китая приступила к манёврам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолётов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

Министерство иностранных дел Китая в свою очередь объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединённых Штатов после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР заявили об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.