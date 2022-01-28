Politico: Зеленский опасается, что США ведут «свою игру» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Белый дом может целенаправленно преувеличивать якобы имеющуюся угрозу вторжения РФ в его страну. Это позволит США получить хорошие позиции для договорённостей с Москвой, считают в офисе Зеленского. Такую точку зрения высказала газета Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что ещё в ноябре президент Украины «бил тревогу так, что громче некуда».

Однако в последнее время Зеленский стремится создать впечатление спокойствия и заявляет коллегам, в частности президенту [США] Джо Байдену, что противостояние с Россией не является таким уж страшным, — обратили внимание в Politico.

Ссылаясь на слова близких к Зеленскому лиц, издание подчёркивает, что у президента Украины растёт раздражение от активных действий Белого дома. Разрешение своим дипломатам покинут Киев в Вашингтоне дали «преждевременно и безосновательно», считают украинские официальные лица. Это испугало местных жителей и финансовые рынки. Теперь для Киева повысилась стоимость заимствований, указывается в статье.

Зеленский опасается, что США договорятся с Кремлём. Причём на таких условиях, что это усилит контроль Москвы над Донбассом. При этом администрация Байдена уже давно отрицает, что рассматривается что-то подобное, заключило издание.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил: Вашингтон вскоре перебросит ограниченный военный контингент в Восточную Европу и страны НАТО. Точные сроки не называются, известно лишь, что «в ближайшее время».