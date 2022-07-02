Politico: западные лидеры боятся усталости населения от событий на Украине

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Лидеры стран Запада, демонстрирующие единство с Киевом, опасаются, что их граждане могут попросту устать от событий на Украине и сконцентрировать внимание на внутренних проблемах, пишет газета Politico. Авторы статьи отмечают, что подобные тенденции уже начинают прослеживаться. Журналисты напоминают, что на недавнем саммите НАТО в Мадриде было достигнуто «беспрецедентное единство» в поддержку Киева, однако задаются вопросом, как долго оно может продлиться.

Усталость от войны приходит повсюду. <...> Это продолжается уже четыре месяца. А есть высокая инфляция, есть энергетический кризис. Ковид никуда не денется, — приводит газета слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

При этом политик добавила, что, несмотря на усталость, западные страны должны и дальше оказывать помощь Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский признал, что интерес к конфликту на территории его страны ослабевает. Он обратился к лидерам других государств с просьбой призвать сограждан к поддержке Киева, отметив, что боевые действия могут перекинуться за пределы Украины.