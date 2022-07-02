Зеленский признал спад интереса к конфликту на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что интерес к конфликту на территории его страны ослабевает. Он обратился к лидерам других стран призвать сограждан к поддержке Киева, пишет ТАСС.

Свою позицию по поводу общей обстановки в мире Зеленский изложил на совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Гаром Стёре.

Я абсолютно с вами согласен, что внимание к происходящему на Украине ослабевает, поскольку люди в Европе и в мире не хотят думать про конфликт, так оно и есть. Хочется, чтобы конфликт был очень далеко, — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский вновь заявил, что боевые действия могут перекинуться с Украины на другие государства. Поэтому, отметил украинский президент, важно, чтобы в мире не спадал интерес к пего стране.

Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации, — заключил Зеленский.

Президент Украины отметил, что в результате прекращения поставок украинского зерна на мировой рынок в странах Африки и Азии может возникнуть голод. Поэтому, считает Зеленский, эти страны должны «не балансировать» между Украиной и Россией. а занимать сторону Украины.

Потому что потом, когда возникнут миграционные взрывы, будет уже поздно. Так что это <...> наша общая проблема, — пришёл к выводу Зеленский.

Поэтому, заключил глава Украины, надо максимально за счёт информационной политики «доносить всё это» до своего общества и, наверно, поддерживать Украину.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил, зачем Киеву нужна была провокация в Кременчуге. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН по вопросу Украины.