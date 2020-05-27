Полиция задержала в Гонконге более 300 участников беспорядков

https://static.news.ru/photo/2e09b89e-a008-11ea-a73c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гонконгская полиция задержала более 300 участников незаконных акций и беспорядков в разных районах города, говорится в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что полиция использовала для разгона протестующих минимальную силу.

Также сообщалось о применении газовых баллонов в деловом центре Гонконга.

Также беспорядки был отмечены в районе Монгкок в материковой части города, где митингующие блокировали дороги и забрасывали мусор и гвозди на проезжую часть.

Законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, предусматривает запрет любых видов деятельности, направленных на подрывную и сепаратистскую деятельность. Местные власти утверждают, что нормативный акт никоим образом не будет ограничивать права и свободы жителей Гонконга, однако его противники придерживаются иной точки зрения.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Силовики неоднократно прибегали к помощи спецсредств при разгоне демонстрантов.

Ранее, 24 мая, около 100 протестующих собрались в гонконгском торговом районе Козуэй-Бей, чтобы выразить несогласие с законопроектом о защите нацбезопасности, который рассматривает ВСНП. Участники акции выразили опасение, что власти КНР одобрят документ без согласования с законодателями Гонконга.

Как писал NEWS.ru, разработка законопроекта парламента Китая о защите национальной безопасности в Гонконге вызвала неудовольствие президента США Дональда Трампа.