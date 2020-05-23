Около 100 человек устроили протест в Гонконге

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Около 100 протестующих собрались в гонконгском торговом районе Козуэй-Бей, чтобы выразить несогласие с законопроектом о механизме защиты нацбезопасности.

Предполагается, что власти КНР одобрят документ без согласования с законодателями Гонконга. Оппозиционеры специального административного района раскритиковали инициативу, отмечая, что она противоречит принципу «одна страна — две системы».

Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов также использовали перцовый газ, передаёт South China Morning Post.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские власти выразили недовольство высказываниями госсекретаря США Майкла Помпео о защите прав человека в Гонконге. МИД КНР в связи с этим распространил заявление в специальном административном районе.