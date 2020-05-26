Трамп недоволен действиями Китая по изменению законодательства в Гонконге

https://static.news.ru/photo/fec6cf2c-9f85-11ea-aa13-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/CNP/AdMedia/Global Look Press

Разработка законопроекта парламента Китая о защите национальной безопасности в Гонконге вызвала неудовольствие президента США Дональда Трампа.

Он недоволен усилиями Китая (по разработке проекта. — NEWS.ru), — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Она добавила, что Трампу трудно понять, как Гонконг может остаться финансовым центром, если Китай возьмет его под свой контроль.

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейшая японская газета The Yomiuri Shimbun опубликовала рейтинг главных событий уходящего года по версии её читателей. В опросе приняли участие около 12 тысяч человек. Лидером рейтинга стали длящиеся с весны 2019 года протесты в Гонконге.