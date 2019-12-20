Крупнейшая японская газета The Yomiuri Shimbun опубликовала рейтинг самых главных событий уходящего года по версии её читателей. В опросе приняли участие около 12 тысяч человек.
Лидером рейтинга стали длящиеся с весны 2019 года протесты в Гонконге. Протестующие требуют освободить арестованных в ходе акций, а также ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание,
Вторую строчку занял пожар в парижском соборе Нотр-Дам 15 апреля, в результате которого величайший памятник архитектуры потерял шпиль и крышу.
Замыкает тройку лидеров выступление шведской экологической активистки Греты Тунберг. Девушка привлекла внимание к проблемам окружающей среды и стала знаменитой на весь мир.
Ранее американское музыкальное издание Billboard назвало женщину десятилетия. Обладательницей почётного титула стала певица Тейлор Свифт, сообщал NEWS.ru.
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