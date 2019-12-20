https://static.news.ru/photo/e21479ec-2497-11ea-bf2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейшая японская газета The Yomiuri Shimbun опубликовала рейтинг самых главных событий уходящего года по версии её читателей. В опросе приняли участие около 12 тысяч человек.

Лидером рейтинга стали длящиеся с весны 2019 года протесты в Гонконге. Протестующие требуют освободить арестованных в ходе акций, а также ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание, пишет издание.

Вторую строчку занял пожар в парижском соборе Нотр-Дам 15 апреля, в результате которого величайший памятник архитектуры потерял шпиль и крышу.

Замыкает тройку лидеров выступление шведской экологической активистки Греты Тунберг. Девушка привлекла внимание к проблемам окружающей среды и стала знаменитой на весь мир.

Ранее американское музыкальное издание Billboard назвало женщину десятилетия. Обладательницей почётного титула стала певица Тейлор Свифт, сообщал NEWS.ru.