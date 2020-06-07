Полиция в Канаде разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа

https://static.news.ru/photo/b595079c-a94e-11ea-b348-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники полиции канадского Монреаля 7 мая разогнали протестующих, используя слезоточивый газ, сообщает местная пресса. Отмечается, что акция в крупнейшем городе провинции Квебек была направлена против полицейского насилия и расизма.

Толпа демонстрантов вышла на центральные улицы. Само мероприятие прошло мирно, однако многие протестующие не захотели расходиться после его окончания. Люди начали кидать в полицейских различные предметы, что и побудило правоохранителей применить «химические раздражители». В итоге одного человека из числа демонстрантов задержали за исходящие от него угрозы расправы в адрес полицейских.

Большая часть протестующих были в масках и повязках, закрывающих лицо. Также митингующие имели при себе бутылочки с антисептическими гелями для рук и делились ими друг с другом, передаёт издание Montreal Gazette.

Антирасистские демонстрации в Канаде начались 31 мая. Как писал NEWS.ru, тысячи людей приняли участие в акциях протеста, проходящих в Торонто. Митингующие выступали под лозунгами «Больше ни одной жизни темнокожего» и «Упразднить полицию».