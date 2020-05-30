Антирасистские акции протеста начались в Канаде

https://static.news.ru/photo/5045f6be-a2df-11ea-85ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://twitter.com/CBCLorenda

Тысячи людей принимают участие в акциях протеста, проходящих в Торонто. Демонстранты выступают под лозунгами «Больше ни одной жизни темнокожего» и «Упразднить полицию».

Многие из протестующих выкрикивают: «Хватит убивать темнокожих женщин». Очевидно, они имеют в виду гибель 29-летней девушки Регис Корчински-Паке в канадской столице. Она упала с многоэтажки после того, как её мать, опасаясь за психическое здоровье дочери, позвонила в 911. Родные погибшей заявили, что девушку скинули со здания сотрудники полиции, передаёт CBC.

Currently: Thousands gather for #JusticeforRegis (the #Toronto woman who died after falling from a balcony earlier this week during an interaction with police) chanting #BlackLivesMatter

Yes, they do. pic.twitter.com/uUu6a74S8f — RenÃ©e S. Suen å­«è©©æ (@rssuen) May 30, 2020

Участники протестов пояснили, что выйти на улицы их заставила не только трагическая смерть Корчински-Паке, но и случаи несправедливого отношения полиции и судов к людям в США и Канаде.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп пообещал остановить массовые беспорядки в США. По мнению хозяина Белого дома, акции протеста, проходящие по всей стране, не имеют никакого отношения к борьбе за справедливость. Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время жёсткого полицейского задержания.