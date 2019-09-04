Полицейские Новой Зеландии спустя три года поисков задержали россиянина, обвиняемого в контрабанде кокаина стоимостью около 50 млн рублей. Александра Черушева обнаружили на борту контейнеровоза в порту города Нельсон.
Прибытия судна ждали несколько оперативников. Гражданина РФ с 2016 года искали сотрудники новозеландского Агентства по борьбе с организованной и финансовой преступностью, сообщает New Zealand Herald.
Каюту Черушева обыскали, а ему самому предъявили обвинения в контрабанде и поставках наркотиков. 2 сентября россиянин предстал перед судом.
A wanted Russian sailor accused of smuggling $1.2 million worth of cocaine into New Zealand for an international crime syndicate has been found on a container ship at Nelson's docks after a three-year hunt, via @nzheraldhttps://t.co/BgTfVSOiU4