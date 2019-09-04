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Полицейские Новой Зеландии спустя три года поисков задержали россиянина, обвиняемого в контрабанде кокаина стоимостью около 50 млн рублей. Александра Черушева обнаружили на борту контейнеровоза в порту города Нельсон.

Прибытия судна ждали несколько оперативников. Гражданина РФ с 2016 года искали сотрудники новозеландского Агентства по борьбе с организованной и финансовой преступностью, сообщает New Zealand Herald .

Каюту Черушева обыскали, а ему самому предъявили обвинения в контрабанде и поставках наркотиков. 2 сентября россиянин предстал перед судом.

A wanted Russian sailor accused of smuggling $1.2 million worth of cocaine into New Zealand for an international crime syndicate has been found on a container ship at Nelson's docks after a three-year hunt, via @nzherald https://t.co/BgTfVSOiU4 — Sam Hurley (@SamuelPHurley) September 3, 2019

Задержанного перевезут в Окленд, там будут проходить дальнейшие слушания по делу.

Ранее News.ru писал, что полиция Испании задержала россиянина. На борту парусника, на котором мужчина передвигался в компании серба и мексиканца, были обнаружены 800 кг кокаина.