Прибытия судна ждали несколько оперативников. Гражданина РФ с 2016 года искали сотрудники новозеландского Агентства по борьбе с организованной и финансовой преступностью, сообщает New Zealand Herald .

Каюту Черушева обыскали, а ему самому предъявили обвинения в контрабанде и поставках наркотиков. 2 сентября россиянин предстал перед судом.