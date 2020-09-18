Полиция арестовала граждан Китая и Непала по подозрению в шпионаже

Полиция Нью-Дели арестовала в субботу гражданку Китая и её партнёра из Непала. Их обвинили в попытке доступа к гостайне.
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Специальный отдел арестовал журналиста-фрилансера Раджива Шарма за передачу секретной информации китайской разведке. Одна китаянка и её непальский партнёр также были арестованы за выплату ему крупных сумм, отправленных через подставные компании, — говорится в сообщении полиции.
При этом полиция заявляет, что при обыске были обнаружили огромное количество мобильных телефонов, ноутбуков и других изобличающих пару материалов. У Шарма были обнаружены секретные документы, связанные со сферой обороны.
Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Индии заявил о необоснованном решении Непала изменить карту страны с включением в неё индийских территорий.
Такая реакция последовала после голосования за внесение поправок в конституцию палатой представителей парламента Непала. Нововведения предусматривают внесение на карту районов Липулех, Калапани и Лимпиядхура. На данный момент они относятся к индийскому штату Уттаракханд.
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