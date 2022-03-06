Покушение на Путина за миллион

Судя по всему, политические наследники английского премьера Бенджамина Дизраэли, одного из креаторов политики коварного Альбиона, не усвоили глубинный смысл его фразы: «Покушение ни разу не изменило ход мировой истории». А потому ни к чему не привела титаническая подготовка ликвидации Фиделя Кастро или даже переворот и убийство президента Альенде в Чили. А содействие террористам в Афганистане аукнулось 11 сентября в Нью-Йорке.

Но невыученные исторические уроки, видимо, затмевают разум. Иначе никак нельзя объяснить отчаянную реплику американского сенатора Линди Грэма, призвавшего найти в России человека для устранения её президента. Фразу, оказавшуюся фактически уже за гранью добра и зла. Впрочем, редкий американский президент не пережил хотя бы попытки покушения на себя. Нравы Дикого Запада, жадность и беспринципность никуда не делись.

Ещё дальше пошёл сбежавший в Израиль банкир (вернее, банкстер) Алексей Конаныхин, который лично предложил за «арест» Владимира Путина миллион долларов из своего кармана. Так сказать, из наворованного и вовремя спрятанного. Как уточнил Конаныхин, вознаграждение он готов отдать как за живого, так и мёртвого президента России. И весьма характерно, что западные свободные СМИ, в частности немецкий еженедельник Stern, принялись обсуждать не моральный облик беглеца, а сам факт его вызывающего предложения, которое в комментариях представлено и как новый поворот, и как тенденция в среде российского бизнеса.

Не остались в стороне от громкой кампании и наши эмигранты очередной волны. Тот же Илья Пономарёв, обогатившийся на лекционной афере в «Сколково», а ныне тесно сотрудничающий с бывшим владельцем нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, решил своим дискантом поддержать террористов от большой политики.

Странно. Террор всегда был оружием слабых и отчаявшихся. И видимо, зарвавшийся сенатор не отдает себе отчёта в том, что своим призывом он опустил ядерную супердержаву на уровень террористического государства. Но это как бы резкое продолжение убаюкивающих заявлений о том, что все принимаемые рестрикции не против российского народа, а против «путинской камарильи». Трудно поверить, что они уж очень прямолинейно истолковали слова спикера Вячеслава Володина о том, что «есть Путин — есть Россия, не будет Путина — не будет России»...

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Собственно, и сам президент недаром не так давно цитировал великого адвоката Фёдора Плевако о многих бедах и страданиях, которые претерпела Россия, которую терзали и печенеги, и пловцы, и татары, и поляки... но она «только росла и крепла». Но людям типа английского министра иностранных дел Лиз Трасс, которая путает татар и монголов и не готова признать Воронеж частью России, трудно что-то понять в нашей истории. Работают просто старые колониальные комплексы.

Вот и как бы главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель обещает поддерживать коллективной мошной только те НКО, что выступают против нынешнего российского режима. Это тоже заявка на особый интеллектуальный террор. А фраза вошедшей в мемы спикера Белого дома Джен Псаки о том, что американская космическая разведка в режиме реального времени снабжает украинских военных информацией о передвижениях российской армии, свидетельствует уже о фактически государственном терроре, направленном против России.

Так что, наверное, «наши партнёры» продолжат искать и убийц, и организаторов террора в нашем тылу. И, скорее всего, именно в среде тех, кто очень боится там потерять всё нажитое здесь. Многим кошелёк заменяет и сердце, и разум.