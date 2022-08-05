«Похоже на похищение»: в Греции исчез запросивший убежища россиянин Винник Адвокат сообщила об исчезновении россиянина Винника в Греции

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Винник

Россиянин Александр Винник исчез сразу после прибытия в Грецию. Об этом сообщила РИА Новости греческий адвокат россиянина Зои Константопулу. По ее словам, все произошедшее похоже на насильственное похищение человека.

Мы находимся в полицейском управлении афинского аэропорта. <...> Ответственные полицейские в течение двух с половиной часов пытались помешать мне пройти в управление, применяя силу. <...> Они сказали, что не знают, где Александр Винник, что они никогда не проходил здесь, что не знают его имени, не знают где он находится, — сообщила адвокат.

Она также добавила, что все ответственные высокопоставленные лица от нее скрываются. Адвокат допустила, что сам Винник находится внутри управления или его насильно посадили в самолет, летящий в США.

Если что-то такое произошло, речь идет об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности. Речь идет о похищении и насильственном исчезновении человека. С 20 июля известно шаг за шагом, что Винник просит убежище и обратился к уполномоченным властям, — сказала Константопулу.

Александра Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу американских властей. В январе 2018 года Винник подал прошение о политическом убежище в Греции, чтобы его не экстрадировали в США.

В начале 2020 года он был экстрадирован во Францию, где суд признал его виновным в отмывании денег посредством незаконно созданной биржи криптовалют. Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч.

Позднее сообщалось, что Европейский суд по правам человека запретил французским властям экстрадировать Винника в Грецию, а оттуда в США, где ему грозит более 50 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

4 августа стало известно, что Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции россиянина Александра Винника и окончании дела в отношении него на территории Франции. После этого Винника должны были взять под стражу для передачи Греции.