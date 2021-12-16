Поход британских кораблей по водам океана назвали символичным

Поход британской авианосной ударной группировки по водам Мирового океана имел символичное значение, сообщил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин «ПолитРоссии». Он заявил, что для этого британцы собрали со своего флота всё что могли, а последняя их самостоятельная военная операция была в 1983 году.

С тех пор Великобритания только и оставалась на подхвате у США в НАТО. <...> Британцы прошлись по своим местам боевой славы, по бывшим колониям, заморским территориям. Закончилось всё не очень хорошо, потому что они потеряли F-35. В итоговом отчёте больше бравады, нежели достижений. Радоваться наследникам адмирала Нельсона и других знаковых британских военачальников нечему, — сказал Дандыкин.

Ранее британский эсминец Defender пересёк границу РФ у мыса Фиолент 23 июня. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды. В Минобороны Великобритании заявили, что их военные не нарушали международного права.

Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что предупредительный огонь российских лётчиков по британскому эсминцу был правильным. Картаполов сказал, что Су-24М скинул авиабомбы по курсу движения корабля менее чем в одном километре от него и британцы поняли возможные последствия.