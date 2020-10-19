Под гнётом РФ: Болгария нашла повод отказаться от «Турецкого потока»

Болгария выражает всё большую обеспокоенность газопроводом «Турецкий поток». Пресса получила в своё распоряжение документы, доказывающие, что Россия строит болгарский участок, используя для прикрытия саудовский консорциум Arkad. Хотя пока эти данные фигурируют лишь в местных СМИ, это ставит под вопрос дальнейшее развитие отношений между Москвой и Софией: оппозиция в последней уже давно озабочена растущим российским влиянием.
Как
Таким образом, отмечает пресса, будет достигнута цель Москвы и президента России Владимира Путина — закрыть Болгарию как транзитную территорию для альтернативных поставок газа на Украину.
Трубы для прокладывания «Турецкого потока» через Болгарию были заказаны, оплачены, изготовлены и поставлены ещё до подписания контракта с Arkad, что, по мнению болгарских журналистов, однозначно доказывает факт наличия предварительных договорённостей между Москвой и Софией. Сам газопровод был торжественно открыт Путиным и его турецким коллегой Эрдоганом ещё в январе, однако речь не идёт о том, что весь проект реализован. Борисов, в частности, в июне заявлял, что болгарский участок может быть открыт лишь к концу 2020-го — не слишком оптимистичный прогноз, учитывая, что София до этого дважды переносила срок сдачи объекта.
Разговоры о том, что Кремль пытается втянуть в свою орбиту восточноевропейские республики, идут давно. Ещё четыре года назад был
Нынешние публикации о «Турецком потоке» уже активизировали в соцсетях оппозицию Бойко Борисову. В мае прошлого года противники действующего премьера указывали на то, что он отдаёт предпочтение российским подрядчикам, которые при заявке на строительство газопровода выразили готовность снизить цену до предложения саудовцев, лишь бы получить возможность участвовать в проекте. Но на тот момент Борисов смог создать видимость независимости от Москвы, в итоге заключив договор с Arkad.
Ни премьер-министр, ни государственная компания «Булгартрансгаз» не объяснили тогда, в чём заключаются требования российских партнёров и почему выбор в результате был сделан в пользу Эр-Рияда. Новые же данные, считают журналисты, проясняют ситуацию: София действительно отдала предпочтение Москве, но сделала это опосредованно, через подставную саудовскую компанию.
Эксперты неоднократно
В то же время, как отметил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Александр Пивоваренко, появившаяся в прессе информация, выставляющая Софию как сателлита Москвы, вполне укладывается в общее русло политики Евросоюза.
Это ещё один повод саботировать «Турецкий поток». Такой повод в Европе искали последние года два, и сейчас он, видимо, нашёлся. Подобные форс-мажоры не являются какой-либо неожиданностью, просто было интересно, как болгарская сторона это сделает.