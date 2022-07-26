Почетному императору Японии поставили тяжелый диагноз У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность

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Император Акихито

Японские кардиологи диагностировали у почетного императора страны Акихито сердечную недостаточность, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Управление императорского двора. Несмотря на это, бывший император идет на поправку.

88-летний Акихито находится на специальном курсе лечения с июня этого года. 24 июля он прошел очередное обследование сердца в больнице при Токийском университете. Специалисты отмечали улучшение его здоровья.

Акихито являлся 125-м императором Японии. Он правил страной с 1989 по 2019 год. Ухудшение здоровья вынудило его отречься от престола и передать власть преемнику — наследному принцу Нарухито. Акихито — единственный император Японии, который самовольно отказался от своего титула.

8 июля стало известно о гибели экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Он умер от огнестрельного ранения, которое получил, выступая перед слушателями в городе Нара. По подозрению в убийстве был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который ранее был военнослужащим.