Стоп, «тролли»: что США ответят на призыв Путина к «перезагрузке»

Президент России Владимир Путин предложил США «перезагрузить» отношения в сфере информационных технологий. Тезисы, выложенные на сайте Кремля, описывают заключение своеобразного договора о ненападении друга на друга в киберпространстве. Но Москва вряд ли дождётся конструктивного ответа от Вашингтона. Подобный договор страны пытались заключить ещё на встрече президентов Трампа и Путина в Хельсинки, но в процессе переговоров обнаружилось одно препятствие.
Путин призвал США восстановить каналы связи по вопросам информационной безопасности и поддерживать диалог на высоком уровне, в том числе в сфере ядерной безопасности.
Кроме того, российский лидер предложил заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с советско-американским (от 25 мая 1972 года) Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.
Ещё одно предложение касается обмена гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы. Эта тема особенно актуальна в США сегодня, незадолго до президентских выборов. Как и в 2016 году, Москву обвиняют в том, что она пытается поспособствовать победе Дональда Трампа через дезинформацию в Интернете.
Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга, — заключается в заявлении Путина.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru отметил, что подобные предложения обсуждались при его участии ещё в 2018 году, во время подготовки к встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Тогда в Москву приезжала американская делегация с целью выработать соглашения, которые могли бы подписать лидеры.
Велась довольно интенсивная работа, но, к сожалению, она ничем не закончилась. Тогда мы упёрлись в принципиальное расхождение по поводу того, как понимать вмешательство. Российская сторона хотела расширенного понимания этого термина — чтобы обязательства распространялись не только на государственные каналы пропаганды, правительственные ведомства, но в том числе и на частные и полугосударственные институты гражданского общества. То есть чтобы невмешательство ограничивало политически направленную деятельность американских фондов, НКО, СМИ. Позиция США была менее чёткой. Они настаивали на том, что не могут и не хотят ограничивать деятельность частных игроков на этом поле. В американской позиции была заметна такая логика: нам-то, американцам, можно, поскольку мы хорошие, хотим только укрепления политических институтов России, а вот вам нельзя, потому что вы хотите наши институты разрушить. Понятно, что такая логика с самого начала исключила возможность договорённостей.
Андрей Кортунов отметил, что сегодня такой диалог будет ещё сложнее запустить, чем в 2018 году. Это связано с президентскими выборами в США и обвинениями в адрес России по поводу вмешательства в кампанию.
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов считает предложения Кремля слишком размытыми. Он тоже обратил внимание на то, что «вмешательство» — широкое понятие, которое каждая из сторон трактует по-своему. По мнению эксперта, шанс на одобрение имели бы более узкие, конкретные предложения.
Скажем, договориться воздерживаться или исключить кибератаки против стратегических информационно-управляющих систем друг друга, которые обеспечивают ядерное сдерживание через системы раннего предупреждения и управления. Это тоже проверить нельзя. Но здесь хоть ясно, о чём идёт речь. Такие атаки будут опасны для обеих сторон, потому что в результате них могут быть парализованы системы управления, а может быть спровоцирован спонтанный ядерный удар.
Ответ на предложения Путина со стороны США маловероятен ещё и потому, что при Трампе Вашингтон взял курс не на заключение, а на разрыв договоров по стратегической стабильности. В 2019 году прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В мае 2020 года руководство США заявило о том, что через шесть месяцев собирается выйти из Договора по открытому небу. Существуют опасения, что Америка не собирается продлевать и другое важное соглашение — Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в феврале 2021 года.
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