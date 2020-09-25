Стоп, «тролли»: что США ответят на призыв Путина к «перезагрузке»

Президент России Владимир Путин предложил США «перезагрузить» отношения в сфере информационных технологий. Тезисы, выложенные на сайте Кремля, описывают заключение своеобразного договора о ненападении друга на друга в киберпространстве. Но Москва вряд ли дождётся конструктивного ответа от Вашингтона. Подобный договор страны пытались заключить ещё на встрече президентов Трампа и Путина в Хельсинки, но в процессе переговоров обнаружилось одно препятствие.

Путин призвал США восстановить каналы связи по вопросам информационной безопасности и поддерживать диалог на высоком уровне, в том числе в сфере ядерной безопасности.

Кроме того, российский лидер предложил заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с советско-американским (от 25 мая 1972 года) Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

Илья Питалев/РИА Новости

Ещё одно предложение касается обмена гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы. Эта тема особенно актуальна в США сегодня, незадолго до президентских выборов. Как и в 2016 году, Москву обвиняют в том, что она пытается поспособствовать победе Дональда Трампа через дезинформацию в Интернете.

Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга, — заключается в заявлении Путина.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru отметил, что подобные предложения обсуждались при его участии ещё в 2018 году, во время подготовки к встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Тогда в Москву приезжала американская делегация с целью выработать соглашения, которые могли бы подписать лидеры.

Велась довольно интенсивная работа, но, к сожалению, она ничем не закончилась. Тогда мы упёрлись в принципиальное расхождение по поводу того, как понимать вмешательство. Российская сторона хотела расширенного понимания этого термина — чтобы обязательства распространялись не только на государственные каналы пропаганды, правительственные ведомства, но в том числе и на частные и полугосударственные институты гражданского общества. То есть чтобы невмешательство ограничивало политически направленную деятельность американских фондов, НКО, СМИ. Позиция США была менее чёткой. Они настаивали на том, что не могут и не хотят ограничивать деятельность частных игроков на этом поле. В американской позиции была заметна такая логика: нам-то, американцам, можно, поскольку мы хорошие, хотим только укрепления политических институтов России, а вот вам нельзя, потому что вы хотите наши институты разрушить. Понятно, что такая логика с самого начала исключила возможность договорённостей. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам гендиректор Российского совета по международным делам

Андрей Кортунов отметил, что сегодня такой диалог будет ещё сложнее запустить, чем в 2018 году. Это связано с президентскими выборами в США и обвинениями в адрес России по поводу вмешательства в кампанию.

Boris Roessler/Global Look Press

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов считает предложения Кремля слишком размытыми. Он тоже обратил внимание на то, что «вмешательство» — широкое понятие, которое каждая из сторон трактует по-своему. По мнению эксперта, шанс на одобрение имели бы более узкие, конкретные предложения.

Скажем, договориться воздерживаться или исключить кибератаки против стратегических информационно-управляющих систем друг друга, которые обеспечивают ядерное сдерживание через системы раннего предупреждения и управления. Это тоже проверить нельзя. Но здесь хоть ясно, о чём идёт речь. Такие атаки будут опасны для обеих сторон, потому что в результате них могут быть парализованы системы управления, а может быть спровоцирован спонтанный ядерный удар. Алексей Арбатов руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Ответ на предложения Путина со стороны США маловероятен ещё и потому, что при Трампе Вашингтон взял курс не на заключение, а на разрыв договоров по стратегической стабильности. В 2019 году прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В мае 2020 года руководство США заявило о том, что через шесть месяцев собирается выйти из Договора по открытому небу. Существуют опасения, что Америка не собирается продлевать и другое важное соглашение — Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в феврале 2021 года.