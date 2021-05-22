Победитель Евровидения от радости порвал штаны и попал на видео

https://static.news.ru/photo/ff58fe2c-bb9c-11eb-b250-96000091f725_660.jpg Давид Дамиано Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Солист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано так радовался победе на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2021», что порвал свои штаны и попал на видео. Ролик появился в официальном Twitter-аккаунте состязания.

В кадре музыканты радуются победе. Они скачут по сцене, а в какой-то момент Дамиано ложится на ступени, раздвинув ноги. «Интересный разрез» замечает басистка музыкального коллектива Виктория Де Анжелиз и указывает на него вокалисту.

@thisismaneskin when youâre so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Впрочем, Дамиано нисколько не смутило случившееся. Он раздвигает дыру ещё шире под смех своих коллег. Остаётся лишь надеяться, что мужчина, помимо сценического костюма, надел также и нижнее бельё.

Группа Måneskin заняла первое место на Евровидении, получив 524 балла. Второе место заняла Франция (её представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà) с 499 баллами.

Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла девятое место на Евровидении, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. На последнем месте неожиданно для вех оказалась Великобритания, которая не получила баллов ни от жюри, ни от зрителей.