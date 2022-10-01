По меньшей мере 17 человек пострадали в ходе протестов в Багдаде

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Ирак, Багдад: иракские медики оказывают помощь раненному во время столкновений человеку на демонстрации, приуроченной к третьей годовщине антиправительственных протестов 2019 года

Не менее 17 участников пострадали во время массовых протестов в центре Багдада, сообщает телеканал Al-Sumaria. Стычки манифестантов с полицией были зафиксированы у моста в столице Ирака. Некоторые из участников протеста получили легкие ранения, другие отравились газом.

В пресс-службе Управления безопасности Ирака отметили, во время столкновений с протестующими ранения были получены 19 сотрудниками силовых структур, уточняет телеканал. Местная полиция заявила, что среди несогласных были провокаторы, метавшие «коктейли Молотова», камни и острые предметы в полицейских. У некоторых из них в руках были ружья.

В агентстве добавили, что несколько буйных участников акций уже были арестованы.

Ранее сообщалось, что протесты в Исламской Республике Иран (ИРИ) охватили 16 из 31 провинций страны и как минимум 46 населенных пунктов, в которых продолжаются столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Так, 26 сентября в результате беспорядков число погибших в ИРИ превысило 40 человек, среди них и представители сил правопорядка из организации «Басидж». Детонатором для протестов стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба, ей стало плохо в полицейском участке и вскоре она умерла в больнице.