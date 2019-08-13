https://static.news.ru/photo/28e68eea-be55-11e9-b9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Попытки украинской власти устроить морскую блокаду Крыма не имеют ничего общего с реальностью и заранее обречены на провал. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Всё это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создавать информационный повод, чтобы о них говорили, — подчеркнул он в беседе с РИА Новости .

Он добавил, что для осуществления задуманных планов украинцам не хватит ни сил, ни средств.

В свою очередь крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что такими заявлениями Киев демонстрирует желание продолжить политику Порошенко в отношении Крыма. В таком случае украинскому народу можно лишь посочувствовать, заявил вице-премьер.

Ранее News.ru писал, что власти Украины планируют помешать иностранным и российским судам заходить в порты Крыма. Для этого украинская организация «Госгидрография» предложила создать морской режимный район вокруг полуострова.