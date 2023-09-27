Пилот British Airways потерял работу за употребление кокаина на вечеринке Пилот British Airways рассказал коллегам про вечеринку с кокаином и был уволен

Фото: Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудник British Airways лишился работы после того, как рассказал коллегам про бурно проведенную ночь с употреблением кокаина накануне полета из Йоханесбурга в Лондон, пишет The Sun. Руководство авиакомпании было вынуждено отложить рейс на сутки, что обошлось ей в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Теперь уже бывший второй пилот рассказал стюардессам, что в ночном клубе он познакомился с компанией и отправился вместе с ней в гости к одному из мужчин. Там началась оргия с употреблением кокаина, после которой, по словам экс-пилота, у него ужасно болела голова.

Как рассказал источник в авиакомпании, узнав о произошедшем, менеджеры решили отстранить пилота от полета. На поиск замены у них ушли сутки. По возвращении в Великобританию мужчину заставили пройти тест на наркотики, результат которого, по данным издания, оказался положительным. После этого пилот был уволен.

В свою очередь издание Daily Mail отмечает, что экс-пилот женат и является отцом ребенка.

Ранее 53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл заявила, что в 90-е годы «медленно убивала себя кокаином», пытаясь пережить смерть модельера Джанни Версаче, застреленного возле своего особняка. По ее словам, наркотики на время помогли ей справиться с горем после гибели друга, но негативно отразились на здоровье.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.