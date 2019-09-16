https://static.news.ru/photo/0e49cac0-d868-11e9-9c08-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Ирландская певица Шинейд О’Коннор, сменившая имя на Шухаду Давитт, рассказала о странной встрече с американским исполнителем Принсем. Благодаря песне музыканта Nothing Compares 2 U артистка прославилась на весь мир.

Мы встречались однажды, но мы не поладили. На самом деле это был очень пугающий опыт: однажды вечером он позвал меня к себе домой, и я по глупости пошла одна, — призналась музыкант.

Sinead O’Connor just revealed that Prince beat her up for refusing to become his protege and stop swearing. She went on to say that he also broke another woman’s ribs #gmb pic.twitter.com/tYuGuRIq7a — Lauren Franklin (@Franklinsays) September 16, 2019

По словам исполнительницы, Принсу было неловко из-за того, что она не была его протеже. Он попросил О’Коннор не ругаться в интервью, на что та ответила отказом, так как «ирландцы много ругаются». В результате Шинейд пришлось выбежать из дома и прятаться за деревом. Когда Принс нашёл её, то стал пытаться ударить. Певица считает, что в тот момент он мог находиться под воздействием наркотиков.

Тело 57-летнего Принса было найдено в его доме в Миннесоте 21 апреля 2016 года. Экспертиза показала, что в организме музыканта оказалась чрезмерная доза мощного болеутоляющего фентанила. Его родственники обвинили в смерти врача исполнителя.

Ранее News.ru писал, что Шинейд О'Коннор приняла ислам. Сама артистка утверждает, что родилась с этой религией.