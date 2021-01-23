Песков: заявления команды Байдена предсказуемы

https://static.news.ru/photo/32fae2e4-5e38-11eb-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Cedeno - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые заявления Белого дома после инаугурации президента США Джо Байдена против России вполне предсказуемы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это достаточно предсказуемо, потому что все-таки новая администрация — это старые, хорошо известные люди, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Песков добавил, что Белый дом воспринимает Кремль как противников. После таких заявлений слово «партнёр» со стороны Вашингтона неприменимо к Москве.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал заявление о том, что Белый дом начал расследование кибератак со стороны России и убийство американских военных в Афганистане.

На этой неделе Байден поручил руководителю национальной разведки Эврил Хэйнс подготовить доклад о нескольких связанных с Россией темах. В частности, американский лидер хочет выяснить, действительно ли Москва пообещала платить деньги мятежникам в Афганистане за нападения на войска США. Также он хочет знать, сыграла ли Россия роль в серьёзной хакерской атаке на федеральные ведомства Соединённых Штатов в конце 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Байден не собирается устраивать «перезапуск» взаимоотношений с Россией. Он исключает подобное решение. Кроме того, в Вашингтоне, наоборот, готовят новые меры в ответ на агрессивные действия российских властей.