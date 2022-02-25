Песков заявил об отказе украинской стороны от переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров, передаёт РИА Новости. Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил о готовности Киева к переговорам.

Песков добавил, что накануне президент РФ Владимир Путин в связи с ожидавшимися переговорами отдал приказ остановить продвижение войск на Украине. Сегодня, по его словам, они возобновили своё продвижение в соответствии с планом проведения операции.

Сегодня, 26 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил израильского премьер-министра Нафтали Беннета стать посредником на переговорах с Владимиром Путиным. Ответ политика из Израиля пока не известен.

До этого пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опроверг заявления о том, что украинская сторона отказалась от переговоров. По его словам, Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция, добавил он.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отказалась от ведения переговоров с Россией. По её словам, в Киеве предложили вернуться к вопросу о контактах с Москвой 26 февраля.