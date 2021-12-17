Песков заявил, что Украина потеряна для России

Государство Украина сейчас полностью потеряно для России как партнёр и союзник. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на оболванивание украинскими властями своих граждан, — отметил Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России, «ползучее вторжение» НАТО на Украину уже происходит.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина до сих пор не имеет сведений о сроках вступления в ЕС и НАТО, несмотря на желание иметь ясность в этих вопросах. По его словам, Украина надеется поднять вопрос евро-атлантической интеграции на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намерен прекращать расширение, несмотря на возражения России. Столтенберг напомнил, что Альянс уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты РФ. Он пообещал, что военно-политический блок не пойдёт на компромиссы с Кремлём по поводу вступления в НАТО Украины.