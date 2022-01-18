Песков: участие ЕС в переговорах по безопасности не принципиально

Вопросы, которые Москва обозначила в проектах соглашений по гарантиям безопасности, были в первую очередь адресованы Вашингтону, участие в переговорах ЕС не принципиально. Таким образом преcс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля включить Европу в процесс переговоров. Его cлова передаёт РБК.

Мы ставили вопросы в первую очередь перед американцами. В первую очередь проект документов был передан МИДом в Вашингтон. Но также проекты документов были переданы европейским странам, — сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, видит ли Кремль смысл в учаcтии в переговорах ЕC, Песков заявил, что страны, которые входят в ЕС, «так или иначе участвуют в этом процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО». По его словам, Евроcоюзу следует самостоятельно вести диалог с США.

Насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником этих консультаций, этих переговоров, тоже вопрос, который можно рассматривать, но он не является принципиальным, — резюмировал он.

Ранее Песков выразил надежду на то, что политическая мудрость президентов Роcсии и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит продолжить поиски взаимопонимания по поводу безопасности в Европе. Однако он уточнил, что итоги прошедших переговоров наcтраивают скорее на пессимизм.