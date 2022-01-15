Песков: санкции США против России могут привести к прекращению отношений

Предлагаемые в США санкции против руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

Упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации, — сказал Песков.

По его словам, Россия — самодостаточная страна, в связи с чем не чувствует угрозы из-за санкций. Так Песков прокомментировал слова ведущего о том, что РФ якобы угрожает военными действиями из-за ситуации на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России также заявил в интервью CNN, что Североатлантический альянс дал гарантии нерасширения на восток в начале 1990-х годов, однако юридически обязывающего документа тогда подписано не было. По его мнению, сегодня НАТО — это орудие конфронтации, а не стабильности. А приближение к российским границам относится к тем категориям, которые Кремль терпеть не будет.

НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться всё ближе и ближе к нашим границам, — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что отношения Российской Федерации с Североатлантическим альянсом «подошли к красной линии» из-за оказываемой НАТО Украине военной поддержки в последнее время.