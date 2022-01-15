Песков: НАТО — это орудие конфронтации, а не стабильности

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что обращение разных стран за помощью к США часто вело к потере государственности и экономическим проблемам. В качестве примера он привёл Ливию, Ирак и Украину, добавив, что они, скорее всего, впоследствии жалели об этом. Володин также отметил, что США должны задать себе вопрос, почему остальные государства не просят их о поддержке.

А что же касается заявлений Соединённых Штатов Америки, да и других стран — они должны себя спросить: почему к ним не обращаются, и, вообще, пускай покажут хотя бы одну страну,...