Песков: НАТО — это орудие конфронтации, а не стабильности
Ксения Голуб
Ксения Голуб
18:30, 16 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью CNN, что Североатлантический альянс дал гарантии нерасширения на восток в начале 1990-х годов, однако юридически обязывающего документа тогда подписано не было. По его мнению, сегодня НАТО — это орудие конфронтации, а не стабильности. А приближение к российским границам относится к тем категориям, которые Кремль терпеть не будет.
НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться всё ближе и ближе к нашим границам, — отметил Песков.
Он также подчеркнул, что отношения РФ с НАТО «подошли к красной линии» из-за оказываемой Альянсом Украине военной поддержки.
Мы видели большой объём информации о продвижении военной инфраструктуры НАТО на украинскую территорию, о снабжении оборонительными и наступательными вооружениями, подготовке украинских военных. И это привело нас к красной линии, привело к ситуации, которую мы больше не можем терпеть, — подытожил представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал, что в отношениях между Россией и США и НАТО есть «некоторое понимание», но при этом в целом стороны находятся на «совершенно разных треках». Он также отметил, что подобная ситуация вызывает беспокойство.