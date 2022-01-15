Песков сообщил, что Россия и США находятся на «совершенно разных треках»

В отношениях между Россией и США и НАТО есть «некоторое понимание», но при этом в целом стороны находятся на «совершенно разных треках», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Он также отметил, что подобная ситуация, по его словам, вызывает беспокойство.

Между нами есть некоторое понимание <...> Но в целом, в принципе, теперь мы можем сказать, что мы на разных треках, на совершенно разных треках, и это нехорошо, это вызывает беспокойство, — отметил Песков, его слова процитировало агентство Блумберг.

Так пресс-секретарь президента РФ охарактеризовал ситуацию после прошедших на этой неделе переговоров.

Ранее Россия и США провели новый раунд диалога по теме стратегической стабильности в Женеве. После них последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Далее, 13 января, прошли консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Главным вопросом в этих дискуссиях был поднят пакет предложений по безопасности, их российская сторона представила США и НАТО в конце 2021 года на фоне усиления кризиса на Украине.

После посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что переговоры с США и НАТО пока не дали результата. Продолжение дискуссий зависит от того, какой ответ оппоненты дадут на предложения Москвы по гарантиям безопасности,