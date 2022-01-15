Антонов заявил о безрезультатных переговорах РФ с США и НАТО
Посол Антонов: переговоры РФ с США и НАТО не дали конкретных результатов
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:28, 15 января 2022
Анатолий Антонов Фото: RusEmbUSA/facebook.com
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что переговоры с США и НАТО пока не дали результата. Продолжение дискуссий зависит от того, какой ответ оппоненты дадут на предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил дипломат в комментарии для журнала Newsweek.
Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений, — пояснил Антонов.
Он добавил, что целесообразность совместной работы в дальнейшем зависит от того, какие ответные документы получит Москва. Россия готова обсуждать встречные предложения, подчеркнул посол.
Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток — одна из главных угроз нацбезопасности России, — указал он.
Антонов напомнил, что усилия НАТО по военному освоению бывших советских республик неприемлемы для Москвы.
В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Всё имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти, — считает дипломат.
Ранее стало известно, что США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12-го в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО.