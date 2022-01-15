Антонов заявил о безрезультатных переговорах РФ с США и НАТО

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Мария Бутина, член ГД по международным делам, прокомментировала заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о подготовке Штатами 18 сценариев в случае «нападения России на Украину». По её словам, всё происходящее вызывает у неё «ощущение бреда», сообщает РЕН ТВ.

То, что сейчас происходит со стороны Штатов, вызывает у меня ощущение какого-то бреда. Потому что они сами придумывают сценарии, в которых мы не участвуем, и сами из них делают выводы....