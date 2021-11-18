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Песков назвал причины эвакуации граждан ряда стран из Афганистана

Песков: Россия эвакуирует из Афганистана граждан ряда стран из-за неспокойной обстановки
12:56, 18 ноября 2021
Песков назвал причины эвакуации граждан ряда стран из Афганистана Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
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Россия эвакуирует из Афганистана не только своих граждан, но и представителей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ряда других стран. Им необходимо покинуть территорию Исламской Республики из-за крайне неспокойной обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о вывозе из Афганистана более 380 человек тремя самолётами Минобороны. 

Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ, и других стран. Это эвакуация тех граждан, <...> которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учётом того, что там крайне и крайне неспокойно, — сказал Песков.

Утром 18 ноября по поручению президента России Владимира Путина для эвакуации 380 граждан из Афганистана с аэродрома Чкаловский вылетели три самолёта военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Воздушные суда также доставили в Исламскую Республику более 36 тонн гуманитарного груза. В последнее время ситуация в Афганистане обострилась из-за участившихся террористических актов.

Ранее представители движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) заявили о приверженности своим обязательствам в сфере безопасности других стран. По словам и. о. министра иностранных дел Афганистана Амира Хан Муттаки, талибы выполнили все условия для того, чтобы международное сообщество признало их законными властями Афганистана.

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