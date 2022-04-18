Песков рассказал, какую информацию по газовым закупкам не стоит публиковать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что информацию о том, какие страны дали согласие на покупку газа РФ за рубли, не стоит публиковать. Он отметил, что вопросы оплаты российских энергоресурсов решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями, пишет ТАСС.

Такая информация вряд ли подлежит публикации, — заявил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что оплата энергоресурсов от иностранных партнёров «последует в мае».

14 апреля Путин заявил, что в оплате поставок российских энергоресурсов за рубеж наблюдаются сбои. С его слов, платежи задерживаются со стороны недружественных России стран. При этом он напомнил о задаче по переводу расчётов за энергоресурсы на национальную валюту и постепенном уходе от доллара и евро.

Ранее Путин подписал Указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Согласно документу, если с 1 апреля недружественные страны не будут платить за газ рублями, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие контракты будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.