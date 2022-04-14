Путин обвинил страны Запада в задержке платежей за энергоносители

В оплате поставок российских энергоресурсов за рубеж наблюдаются сбои. Платежи задерживают недружественные России страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе, его слова приводит «Интерфакс».

Банки из этих самых «недружественных» стран задерживают перевод платежей, — сказал глава государства.

При этом он напомнил о задаче по переводу расчётов за энергоресурсы на национальную валюту и постепенном уходе от доллара и евро.

Президент также поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока. По его словам, для этого необходимо в ближайшее время определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству.

Путин потребовал от Европы перевести расчёты за поставки российского газа в рубли в марте. Он объяснил это тем, что доллар и евро себя «скомпрометировали». Власти ряда европейских держав заявили, что не намерены платить за топливо в рублях, поскольку это будет нарушением действующих контрактов. Кроме того, в ЕС заявили, что это противоречит введённым в отношении России санкциям.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее заявил, что страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. По его словам, у ЕС нет альтернативы российскому топливу.