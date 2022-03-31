Энергетик назвал сроки перехода Европы на оплату в рублях за газ из России

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. Эксперт подчеркнул, что Россия полностью перекроет поставки энергоресурсов в страны, которые отказываются платить в рублях. Помимо валюты, по словам специалиста, для европейских потребителей ничего принципиально не поменяется, передаёт «Национальная служба новостей».

К лету, я думаю, рублёвые расчёты начнутся. Может быть не сразу всеми одновременно, а постепенно, по одному, — рассказал Пикин.

Он добавил, что «Газпром» считает стоимость газа ровно по имеющимся контрактам, при этом европейские потребители ничего не теряют. Пикин отметил, что у Европы нет альтернативы российскому газу.

Пресс-служба МИД КНР ранее сообщила, что китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией. В ведомстве пояснили, что переход на национальные валюты позволит избежать валютные риски и снизить издержки, связанные с обменом валюты. При этом дипломаты не исключили расчёт в валюте других стран в случае такой необходимости.